Стоимость ОСАГО в России предложили снизить

Михаил Черников объяснил инициативу ГИБДД.

Стоимость ОСАГО в России и транспортный налог предложили снизить. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Министр обратился с соответствующей инициативой к кабинету министров. По словам специалиста, провести проект можно за добровольный техосмотр. Снижение стоимости страховки для транспортного средства можно стимулировать на государственном уровне, считает эксперт. Для этого потребуется внести некоторые правки в федеральное законодательство.

Мониторинг доступности для населения услуг по техническому осмотру показал неготовность действующей системы ТО к реализации новых положений законодательства в данной сфере. Михаил Черников, глава ГИБДД

Напомним, что ранее глава ГИБДД призвал правительство отменить прохождение обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам.

МВД РФ внесло в правительство предложение отменить обязательный техосмотр.

Фото и видео: YouTube / МВД МЕДИА