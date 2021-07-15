МВД РФ внесло в правительство предложение отменить обязательный техосмотр

Михаил Черников пояснил инициативу, направленную в кабмин РФ.

МВД России внесло предложение отменить обязательный технический осмотр легковых автомобилей и мотоциклов. С таким видеообращением выступил глава правоохранительных органов Михаил Черников. Инициатива направлена на рассмотрение в российское правительство. В полиции заметили, что условием для отмены техосмотра будет тот факт, что транспортные средства являются имуществом физических лиц.

МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения направлены в правительство РФ. Михаил Черников, глава Госавтоинспекции РФ

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Видео: YouTube / МВД МЕДИА