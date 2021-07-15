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На депутата городской думы Тобольска завели дело из-за сбитого полицейского

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Сергей Вакарин задержан по статье 318 УК РФ.

В Тюменской области на депутата городской думы Тобольска Сергея Вакарина завели уголовное дело. Об этом рассказали представители Следственного Комитета РФ по региону. По данным надзорного ведомства, политик сбил на собственном автомобиле Mercedes инспектора ГИБДД. Сам подозреваемый ранее сообщил, что в момент автомобильной аварии находится в командировке, а за рулем находился его сын.

Следователи считают, что 13 июля Сергей Вакарин выехал на встречную полосу, не посмотрев на знак, запрещающий обгон. Нарушение заметил представитель закона. Он предпринял попытку остановить депутата. При попытке скрыться водитель сбил инспектора. В результате мужчина травмировался. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 318 за применение насилия в отношении представителя власти. Фигурант расследования задержан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в момент задержания депутат имел признаки алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

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Видео: Telegram / Mash, LifeShot

Теги: mercedes, гибдд, депутат, сергей вакарин, тобольск, тюменская область
Категории: Новости России, ДТП, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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