Сергей Вакарин рассказал, что за рулем Mercedes в момент ДТП был его сын.

Сына депутата Тобольска заподозрили в наезде на инспектора ГИБДД. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 13 июля на 8-ом километре трассы до Байгора Mercedes совершил наезд на представителя полиции. По данным портала 72.RU, автомобиль принадлежит депутату Тобольской городской думы Сергею Вакарину. Там политик заявил, что в момент аварии находился в командировке в Юганске, а в транспортном средстве был его сын, который возвращался из больницы.

В связи с появившимися публикациями о ДТП с участием Сергея Вакарина будет запрошена вся необходимая информация от ГИБДД. В зависимости от полученного ответа будут приниматься соответствующие решения пресс-служба "ЕР"

По словам депутата, его сын начал задыхаться в машине. Он находился на домашней обсервации из-за положительного ПЦР-теста на коронавирус. Из больницы мужчина отправился на машине домой, так как там находилось лекарство. Вакарин ничего не знает о возможном конфликте между инспектором ГИБДД и его сыном. Он объяснил, что водитель не видел, чтобы за ним кто-то ехал или гнался.

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Фото: Telegram/LifeShot