В Москве установили мужчину, ехавшего на электросамокате с сыном на скорости 50 км/ч

На нарушителя составлены административные протоколы.

В Москве установили мужчину, ехавшего на электросамокате с 10-летним сыном на скорости 50 км/ч. В настоящее время подозреваемый задержан правоохранительными органами. Он признал свою вину. В полиции уточнили, что нарушитель превысил мощность самоката. Допустимые показатели составляют 0,25 кВт, в то время как гражданин использовал 3200 Ватт. При этом скорость транспортного средства способна развиваться до 70 километров в час.

Личность нарушителя, который прокатил прошлой ночью своего 10-летнего сынишку по оживленным улицам на электросамокате, установлена. Им оказался 40-летний москвич. пресс-служба МВД региона

В настоящее время в отношении москвича составлены несколько административных протоколов. Его обвинил в нарушении правил по перевозке детей, езде без шлема, а также невыполнении ПДД об остановке перед стоп-линией. Также составлен протокол о передаче транспорта лицу, которое заведомо не имеет права им управлять.

На перекрестке Восстания и Кирочной столкнулись самокат и иномарка.

Видео: Telegram / LIFE SHOT