На перекрестке Восстания и Кирочной столкнулись самокат и иномарка

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел возле пешеходного перехода.

В воскресенье, 18 июля, на перекрестке Кирочной и Восстания столкнулись самокат и Volkswagen Polo. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел возле пешеходного перехода. На фотографиях видно, что к месту происшествия прибыла карета скорой помощи. На данный момент информации о пострадавших, травмах не поступало.

Недавно Piter.tv публиковал видео, где самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму. Пострадавший отказался от медицинской помощи, хотя повреждения были значительными.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли самокатчицу, сбившую ребенка.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб