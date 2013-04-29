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На перекрестке Восстания и Кирочной столкнулись самокат и иномарка
Сегодня, 16:22
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На перекрестке Восстания и Кирочной столкнулись самокат и иномарка

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Как рассказали очевидцы, инцидент произошел возле пешеходного перехода.

В воскресенье, 18 июля, на перекрестке Кирочной и Восстания столкнулись самокат и Volkswagen Polo. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел возле пешеходного перехода. На фотографиях видно, что к месту происшествия прибыла карета скорой помощи. На данный момент информации о пострадавших, травмах не поступало. 

Недавно Piter.tv публиковал видео, где самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму. Пострадавший отказался от медицинской помощи, хотя повреждения были значительными.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли самокатчицу, сбившую ребенка.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп кирочная, плошадь восстания
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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