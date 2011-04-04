Женщине стало плохо на Бугровском маяке

Жительницу Ленобласти доставили на берег и положили в больницу.

Сегодня, 4 июня, с Бугровского маяка доставили пострадавшую. Женщина самостоятельно обратилась в аварийно-спасательную службу области. Об этом сообщили в tg-канале службы.

Заявительница рассказала, что плохо себя чувствует, и попросила помочь ей вернуться домой. Женщину нашли на Бугровском маяке Ладожского озера. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург совместно с представителями ГИМС и скорой помощи транспортировали пострадавшую на берег и передали в карету скорой помощи.

Ранее мы писали, что мужчина утонул на озере Хепоярви в Токсово.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО