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Женщине стало плохо на Бугровском маяке
Сегодня, 17:02
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Женщине стало плохо на Бугровском маяке

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Жительницу Ленобласти доставили на берег и положили в больницу.

Сегодня, 4 июня, с Бугровского маяка доставили пострадавшую. Женщина самостоятельно обратилась в аварийно-спасательную службу области. Об этом сообщили в tg-канале службы.

Заявительница рассказала, что плохо себя чувствует, и попросила помочь ей вернуться домой. Женщину нашли на Бугровском маяке Ладожского озера. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург совместно с представителями ГИМС и скорой помощи транспортировали пострадавшую на берег и передали в карету скорой помощи.

Ранее мы писали, что мужчина утонул на озере Хепоярви в Токсово.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба, бугровский маяк, ленобласть, транспортировка пострадавшей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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