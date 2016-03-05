Дрозденко рассказал о транспортной реформе в Ленобласти

Власти будут настаивать на использовании в регионе современных автобусов.

Транспортная реформа в Ленинградской области будет отличаться от петербургской. Такое заявление сделал глава 47-ого региона Александр Дрозденко с рамках пресс-клуба губернатора Ленобласти, посвященного проектам и решениям 2023 года.

Как отметил Дрозденко, правительство региона стремится сохранить возможность получения прибыли транспортными компаниями. Для этого планируется несколько повысить тарифы, что обеспечит компенсацию расходов на зарплаты и другие издержки. Однако расходы на горюче-смазочные материалы, ремонт автопарка и другие аспекты в любом будут компенсироваться из регионального бюджета, уточнил губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что подобное решение позволит правительству контролировать тарифы, чтобы они были экономически обоснованными и приемлемыми для населения. Планируется заключение строгих контрактов, за просчёты в которых будут применяться штрафные санкции. Также власти будут настаивать на использовании в Ленобласти современных автобусов.

Добавим, что важным аспектом реформы станет возможность для пассажиров отслеживать движение транспорта через любой гаджет.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть получит 450 белорусских автобусов в рамках транспортной реформы.

Фото: Правительство Ленобласти