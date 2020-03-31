Transfermarkt изменил стоимость форварда "Зенита" Малкома

Нападающий подешевел на два миллиона евро.

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на стоимости футболистов, обновил ценники игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

Самый дорогой игрок чемпионата, бразилец Малком, подешевел на два миллиона евро. При этом форвард "Зенита" остается на первом месте. На данный момент его стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

Второе место в рейтинге занимает защитник ЦСКА Марио Фернандес - 30 миллионов евро. На третьей позиции находится еще один игрок армейского клуба, полузащитник Никола Влашич - 22 миллиона евро.

Напомним, Малком из-за травмы бедра в августе 2019 года пропустил осеннюю часть сезона.

Ранее стало известно, что бразильский форвард был признан лучшим футболистом "Зенита" в марте.

Видео: YouTube / YTSComps