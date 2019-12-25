Малком стал лучшим футболистом "Зенита" в марте

Бразильский форвард забил один мяч в четырех играх.

Футбольный клуб "Зенит" назвал лучшего футболиста команды по итогам марта. Им стал нападающий Малком.

Бразилец провел четыре игры в чемпионате и кубке России, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В матче против "Уфы" (0:0 - прим.) болельщики сине-бело-голубых признали Малкома лучшим игроком в составе команды.

Напомним, Малком из-за травмы бедра в августе 2019 года пропустил осеннюю часть сезона.

Ранее экс-президент "Локомотива" Николай Наумов назвал трансфер бразильца в "Зенит" ошибкой.

Фото: fc-zenit.ru