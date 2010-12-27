Трамвайную сеть "Чижик" планируется сдать к 1 сентября

Так, к 1 марта 101 участок для строительства 4-го и 5-го этапов сети будет выделен концессионеру.

В понедельник, 25 февраля, стало известно о том, что строительство сети для трамвая "Чижик" планируют завершить к 1 сентября 2019 года. Об этом сообщил глава комитета по инвестициям Роман Голованов.

Так, к 1 марта 101 участок для строительства 4-го и 5-го этапов сети будет выделен концессионеру. По словам парламнтария, этот проект обойдётся городу дороже, чем предполагалось.

Стоит отметить, что в данный момент среднемесячный объем перевозок по 2 маршрутам составляет 1,1 млн пассажиров.

Напомним, соглашение о строительстве трамвайной сети в Красногвардейском районе было подписано в мае 2016 года. Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений составлял не менее 10,9 млрд рублей. Первые два пути должны появиться от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий включает движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки. Движение по пятому будет осуществляться по улице Потапова от Ириновского проспекта до трамвайного парка № 11.

Изначально строительство сети для "Чижика" должно было завершиться в IV квартале 2018 года. Однако старт работы сдвинулся с августа 2017 года на сентябрь, а затем на октябрь и декабрь. В итоге по первым двум путям трамвай поехал лишь в марте 2018 года.

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Фото: ВКонтакте / Чижик