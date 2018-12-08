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На пересечении проспекта Культуры и Северного пробка: на участке не работает светофор
Сегодня, 19:32
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Rybka123

На пересечении проспекта Культуры и Северного пробка: на участке не работает светофор

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По данным сервиса "Яндекс. Пробки" скорость движения авто составляет 3 км/час.

В Калининском  районе наблюдается транспортный затор. Об этом сообщают местные водители. Автомобильная пробка начинает скапливаться из-за неработающего светофора.

По информации от водителей, проезд на перекрестке между проспектом Культуры и Северного проспекта затруднен со всех сторон. Ситуация также коснулась и трамваев, которые медленно продвигаются по участку. На данный момент специалистов, которые могли бы помочь шоферам восстановить нормальное движение, нет.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" скорость движения авто составляет 3 км/час.

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Фото: скриншот, социальные сети

 

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Теги: проспект культуры, светофор, северный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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