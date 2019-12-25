Трамвайное движение по Новочеркасскому проспекту временно закроется в субботу

Также двухдневное неудобство ждет трамваи №6 и 40, следующие по Кронверкскому проспекту.

Маршруты нескольких петербургских трамваев вынужденно изменятся в субботу из-за дорожных работ на пути, предупредили в "Горэлектротрансе".

В субботу, 28 марта, трамваи №23, 39 и 65 не смогут проехать по Новочеркасскому проспекту. Там с 9.30 до 13.30 закроется движение из-за работ по сварке стыков. Трамвай №23 поедет от конечной "Проспект Солидарности" по проспекту Солидарности, улице Дыбенко, далее по Дальневосточному проспекту и улице Коллонтай, а затем снова по проспекту Солидарности до изначальной конечной. Трамвай №39 отправится от конечной "Трамвайный парк им. Володарского" по привычному маршруту до улицы Дыбенко, а далее проследует по ней до конечной "Река Оккервиль". Трамвай №65 от "Реки Оккервиль" поедет по улице Дыбенко, проспекту Солидарности, затем по улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту и снова по улице Дыбенко до той же самой конечной.

Кроме того, двухдневное неудобство ждет трамваи №6 и 40. На Кронверкском проспекте с 02.00 28 марта по 4.30 30 марта продлятся работы у отсасывающего колодца. Движение по проспекту у Введенской улицы будет прекращено. Шестой трамвай урежет свой путь и проследует от конечной "Улица Кораблестроителей" по привычной трассе до 19-й линии В.О, которая временно станет конечной. Трамвай №40 в это же время поедет от конечной станции "Тихорецкий проспект" по привычному маршруту до улицы Куйбышева, далее пройдет Сампсониевскому мосту, Финляндскому и Большому Сампсониевскому проспектам, Боткинской улице, улицам Академика Лебедева и Комсомола и остановится на "Площади Ленина".

Также до конца мая в Петербурге закроется движение по участку Среднеохтинского проспекта.

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