Трамвайные пути на участках Ириновского и Солидарности будут отремонтированы

На работы выделяется 203 млн рублей.

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга разместил закупку, цель которой – определить компанию, которая проведет ремонт трамвайный путей на участках двух проспектов города.

Первый объект – это пути на Ириновском проспекте (между Бокситогорской и Передовиков). Второй - участок на проспекте Солидарности – от улицы Коллонтай до трамвайного узла № 7.

Работы предполагается провести в относительно сжатый срок – до 15 ноября текущего года. Профинансирует ремонт бюджет Северной столицы, предоставляющий на него 203 миллиона рублей. Дорожникам предстоит привести в порядок 2109 квадратных метров проезжей части и тротуары на площади 3379 квадратных метров.

Заявки от компаний, желающих принять участие в электронном аукционе, - по его итогам намечено определить исполнителя работ, - принимаются до 10 сентября.

Как сообщало ранее Piter.tv, гимназия №406 в Пушкине 1 сентября примет учеников после капитальной реконструкции.

Фото: Википедия