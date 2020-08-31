Гимназия №406 в Пушкине 1 сентября примет учеников после капитальной реконструкции

Ученики и педагоги три года ждали этого ремонта, работы осуществил подрядчик ООО "ГПС-основа".

Гимназия № 406 в Пушкине готовится к новому учебному году после капитальной реконструкции. После смены трех недобросовестных подрядчиков объект был взят под личный контроль главы Петербурга Александра Беглова и Комитета по строительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Корпуса для начальной и старшей школы гимназии были сданы в эксплуатацию 29 августа. Ученики и педагоги три года ждали этого ремонта, работы осуществил подрядчик ООО "ГПС-основа".

Все, конечно, очень ждали новое отремонтированное здание. Я надеюсь, что им всем очень понравится ремонт. Валентина Штерн, директор ГБОУ гимназии № 406

В обоих корпусах гимназии появилось новое оборудование, спортплощадки, интерактивные классы, многофункциональный пищеблок. Также строители отреставрировали символ гимназии – винт гражданского самолета.

В этом году школа примет 808 гимназистов. На торжественную линейку 1 сентября придет 101 первоклассник.

В Петербурге 1 сентября откроются девять новых школ и четыре детсада.

Видео: Строительный Петербург