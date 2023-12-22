C шестого февраля ремонт трамвайных путей перекроет движение по Садовой улице

В связи с этим временно ограничено движение транспорта на данном участке, а также изменены маршруты наземного транспорта.

С 6 февраля по 15 марта в Центральном районе Петербурга будет произведён ремонт трамвайных путей на Садовой улице. Работы проводятся на участке от набережной реки Мойки до Инженерной улицы. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В связи с этим временно ограничено движение транспорта на данном участке, а также изменены маршруты наземного транспорта. Ограничение движения также будет действовать на набережной Лебяжьей канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

Миллионная улица будет закрыта для проезда транспорта от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади. Движение также будет ограничено на участке от набережной реки Мойки до Инженерной улицы и на перекрестке набережной реки Мойки и Садовой улицы. Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Тихорецкому проспекту будет ограничено ближайшие восемь месяцев.

Фото: ГАТИ Петербурга