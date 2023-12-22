Движение по Тихорецкому проспекту будет ограничено ближайшие восемь месяцев

Кроме того, в Центральном районе будут изменены сроки проведения работ по набережной Лебяжьей канавки

В период с 6 февраля по 9 октября в Выборгском районе Петербурга будет перекрыто движение транспорта по Тихорецкому проспекту от проспекта Науки до Северного проспекта, а также по проспекту Культуры от Северного проспекта до проспекта Луначарского. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции.

Кроме того, в Центральном районе будут изменены сроки проведения работ по набережной Лебяжьей канавки. Так, с 15 марта будет закрыто движение по набережной Лебяжьей канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади и по Садовой улице от набережной реки Мойки до Инженерной улицы.

Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Петербурга ограничили проезд с 4 февраля.

Фото: Piter.TV