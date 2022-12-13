Предпроект трамвайной линии из Петербурга в Новосаратовку планируют представить весной

За подвижной состав на маршруте будет отвечать СПб ГУП "Горэлектротранс". Всего необходимо будет предоставить 15-16 единиц транспорта.

В марте 2023 года планируется подготовка предпроектной документации для строительства трамвайной линии из Новосаратовки (Ленобласть) до Народной улицы в Северной столице. Для этого был заключён соответствующий бюджетный договор, пишет "Деловой Петербург".

Процесс происходит при участии девелоперов "Сэтл Эстейт" (входит в Setl Group), "Самолёт" и ЦДС. Участником концессионного соглашения стал банк ВТБ. Руководитель кредитного учреждения Алексей Костин на прошлой неделе встречался с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и подтвердил готовность финансового участия ВТБ в проектах создания маршрутов скоростного трамвая в Новосаратовку и во Всеволожск.За подвижной состав на линиях будет отвечать СПб ГУП "Горэлектротранс". Всего необходимо будет предоставить 15-16 единиц транспорта.

По данным пресс–службы правительства Ленобласти, трасса будет проложена на основании данных о пассажиропотоке. На данный момент рассматривается трассировка до станции метро "Ломоносовская".

Ранее мы сообщили о том, что новую модель трамвая показали на Невском заводе в Петербурге.



Фото: Piter.TV