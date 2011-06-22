Трамвай чуть не сгорел у станции метро "Площади Ленина"

Электротранспорт сошёл с путей.

Утром вторника, 13 декабря, трамвай сошёл с путей и едва не загорелся в Калининском районе Петербурга. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал "Мегаполис ДТП и ЧП ".

Происшествие случилось вблизи станции метро "Площадь Ленина" на перекрёстке улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы. После того, как электротранспорт оказался на перекрёстке, с проводов посыпались искры. Представители "Горэлектротранса" отметили, что причина инцидента оказалась в замыкании на контактной сети, а сам трамвай не горел.

Добавим, что пассажиров в момент ЧП в транспорте не было.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка переехала пешехода на Невском.

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