Иномарка переехала пешехода на Невском

Предполагается, что водитель не заметил переходившего дорогу мужчину.

Утром вторника, 13 декабря, иномарка Toyota сбила пешехода на пересечении Невского и Литейного проспектов. Как сообщили очевидцы в соцсетях, человек какое-то время находился под колёсами внедорожника.

По предварительной информации, водитель не заметил мужчину. Сам пешеход предположительно мог находиться в нетрезвом состоянии.

На место ДТП направлены экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб