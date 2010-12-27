В Петербурге с 10 августа появится новый трамвай "Метелица"

В пятницу трамвай совершит свой первый рейс с пассажирами.

В Петербурге по проспекту Культуры пройдет новый трамвай с вагоном "Метелица". Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

В пятницу, 10 августа, трамвай совершит свой первый рейс с пассажирами. Петербуржцев отвезут по маршруту № 58: от проспекта Культуры до улицы Жени Егоровой.

"Метелица" - это низкопольный вагон, вмещающий более 200 человек. Он поступил в трамвайно-троллейбусный парк в июле этого года и проходил обкатку без пассажиров. Ранее трамвай "Метелица" был испытан в Москве, Самаре, Краснодаре и Минске.

Ранее Piter.TV писал о том, что трамвай №3 изменит маршрут в субботу, 11 августа, на час.

Фото: ГУП "Горэлектротранс".