Трамвай №3 изменит маршрут в субботу на час

Трамваи в течение часа будут пропускать велосипедистов Петербурга.

На час 10 августа трамвайный маршрут Петербурга под номером три изменит направление движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс". Причиной данной меры станет проведение массового велопробега.

График движения будет изменен на участке Троицкого моста с 11 до 12 часов дня. В этот промежуток времени общественный транспорт не будет пересекать переправу через реку. Представители компании-перевозчика отмечают, что начнет движение трамвай от станции "Площадь Репина", пройдет через Инженерную, Литейный проспект, Академика Лебедева, Гренадерской улице, Сампсониевскому, Смолячкова и завершит маршрут у "Выборгской".

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