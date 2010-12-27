В Красногвардейском районе "Чижика" протаранила иномарка

ДТП произошло на перекрестке Ленской улицы и проспекта Наставников.

Сегодня утром в Красногвардейском районе Петербурга на перекрестке Ленской улицы и проспекта Наставников произошло очередное ДТП с участием "Чижика". На этот раз в вагон врезалась иномарка. Очевидцы опубликовали фотографии происшествия в социальных сетях.

На фото видно, что иномарка задела кабину водителя трамвая. Машина существенно пострадала в ДТП, у нее полностью снесло бампер.

Напомним, что первый частный трамвай "Чижик" начал курсировать по маршруту 7 марта 2018 года. До 1 апреля пассажиры могли ездить в вагоне бесплатно. Сейчас стоимость проезда на нем такая же, как и в любом другом наземном транспорте.

Первый день работы "Чижика" омрачило одно происшествие. По трамваю стреляли из пневматического оружия. Были повреждены стекла, однако никто из пассажиров не пострадал.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург