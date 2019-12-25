Трамвай №58 с 22 ноября не вернется на регулярную трассу

Электротранспорт не проследует по своему привычному маршруту.

Стало известно о том, что движение трамвая по маршруту №58 с 22 ноября не состоится. Электротранспорт не пройдет по регулярной трассе, сообщили в субботу в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Движение трамваев по Суздальскому проспекту закрыто с 01:00 21 ноября до 05:00 23 ноября из-за работ по кабельной сети. На предприятии напомнили, что с 22 ноября трамвайное движение по Суздальскому проспекту могло восстановиться, но работы продолжатся.

Ранее мы сообщали о том, что троллейбусы №25 и 40 на три дня изменят маршруты из-за работ по прокладке сетей канализации у дома №17 по Торфяной дороге.

Фото: Piter.tv