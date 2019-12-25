Движение троллейбусов по Торфяной дороге закроют на три дня

Ремонт канализации на участке пройдут с 01:30 21 ноября до 05:00 23 ноября.

Троллейбусы №25 и 40 на три дня изменят маршруты из-за работ по прокладке сетей канализации у дома №17 по Торфяной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Работы будут вестись с 01:30 21 ноября до 05:00 23 ноября. В связи с этим, троллейбус №25 поедет от конечной "Улица Шаврова" по Комендантскому проспекту, улице Уточкина и далее по привычной трассе до конечной "Улица Генерала Хрулева". Трамвай №40 в эти дни проследует от конечной "Светлановский проспект" по действующей трассе до Торфяной дороги, затем по Гаккелевской улице до конечной "Комендантская площадь".

Также мы сообщали, что проезд по Парашютной улице ограничат до 13 декабря.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"