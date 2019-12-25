Проезд по Парашютной улице ограничат до 13 декабря

А до 21 июля следующего года затруднится проезд по Афонской улице.

Государственная административно-техническая инспекция предупредила о новых ограничениях движения в Петербурге. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Со вчерашнего дня, 2 ноября, на Афонской улице от улицы Аккуратова до Поклонногорской начались работы по прокладке теплосети. Движение здесь будет затруднено до 21 июля следующего года. До того же срока полностью перекроют проезд и по Тбилисской улице.

С 4 ноября по 13 декабря прокладка инженерных сетей ограничит проезд по Парашютной улице от Долгоозерной до улицы Маршала Новикова. С того же дня, но по 12 ноября, а также с 21 по 26 ноября дорожный ремонт ограничит движение на Коннолахтинском проспекте от Вокзальной улицы до Граничной.

Также мы сообщали, что на Петроградке ограничат движение по четырем улицам из-за "Чуда света".

Фото: Piter.TV