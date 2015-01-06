Трамвай №3 свернет с привычного маршрута из-за ремонта путей

Транспорт будет курсировать по измененной трассе с 9 декабря до 1 марта.

Трамвай №3 временно меняет свою трассу из-за проведения ремонта путей в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

С 01:30 9 декабря 2023 года по 04:20 1 марта 2024 года закрывается трамвайное движение по Миллионной улице, набережной Лебяжьей канавки, Садовой улице до Инженерной улицы в Санкт-Петербурге.

Трамваи № 3 будут следовать от остановки "Площадь Репина" по Садовой улице, Инженерной улице, улице Белинского, Литейному проспекту, Литейному мосту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова (обратно по Лесному проспекту) до остановки "Станция метро "Выборгская".

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Фото: Telegram / Горэлектротранс