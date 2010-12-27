Трамвай №38 сократит интервалы движения

Петербургский трамвай №38 усилит свою работу в Калининском районе. Это связано с закрытием станции метро "Академическая". Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".
Изменения вступят в силу с четверга, 6 сентября. Теперь в час пик с утра и вечером трамваи будут ходить с интервалом всего в пять-шесть минут.
Ранее станцию метро "Академическая" закрыли на капитальный ремонт на 11 месяцев. На работы планируется потратить более 450 миллионов рублей. На "Академической" отремонтируют эскалатор, обновят обстановку вестибюля, систем водоотведения и водоснабжения. Для людей с ограниченными возможностями создадут более комфортные условия.
Ранее снимки капитального ремонта "Академической" появились в сети.
Фото: Piter.TV