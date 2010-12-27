Снимки капитального ремонта "Академической" появились в сети

Предполагается, что ремонт будет идти 11 месяцев. На работы потратят более 450 миллионов рублей.

В сети появились фотографии со станции метро "Академическая", где 30 июля начался капитальный ремонт. Их опубликовала пресс-секретарь Санкт-Петербургского метрополитена Юлия Шавель.

Современные требования к энергосбережению, пожаротушению и безопасности увеличивают стоимость ремонта станций метро на 15-20%. Предполагается, что ремонт будет идти 11 месяцев. На работы потратят более 450 миллионов рублей. На "Академической" отремонтируют эскалатор, обновят обстановку вестибюля, систем водоотведения и водоснабжения. Для людей с ограниченными возможностями создадут более комфортные условия.

Больший объем нужно выполнить в те же 11 месяцев. Здесь предстоит капитально отремонтировать не три, как обычно, а четыре эскалатора. Поэтому вряд ли можно говорить о завершении ремонта раньше срока. Алексей Мичурин, начальник производственного отдела службы инфраструктурных программ ГУП "Петербургский метрополитен"

После закрытия "Академической" 250 тысяч петербуржцев пересели на автобусы.

Фото: Юлия Шавель/ Twitter