Трамвай №16 изменит маршрут 25 января

Маршрут изменят всего на 1 час и 15 минут.

В Петербурге 25 января на один час изменится маршрут 16-го трамвая. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Трамвай №16 пройдет от к/ст "Карбюраторный завод" по действующей трассе до к/ст "Пл. Тургенева". Изменения будут действовать с 12:00 до 13:15. В этом время на площади Стачек у памятника Герою Советского Союза маршалу Л. А. Говорову будет проходить торжественно-траурное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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