Трамвай №16 изменит маршрут 6 сентября на два часа

Церемония, посвященная Дню памяти жертв фашистской блокады, станет причиной транспортных ограничений.

Как рассказали Piter.TV в пресс-службе "Пассажиравтотранса" на два часа в пятницу, 6 сентября, изменит свой маршрут трамвай №16. У памятника маршалу Л.А. Говорову пройдет торжественно-траурная церемония, из-за которой на площади Стачек будет закрыто трамвайное движение. Промежуток составит с 11:30 часов до 13:15 часов.

На это время трамваи будут следовать от конечной станции "Карбюраторный завод" по действующей трассе до Площади Тургенева.

Ранее Piter.TV сообщал, как на Невском проспекте за один день остановили 30 автомобилей за тонировку.

Фото: Piter.TV