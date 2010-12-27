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На Невском проспекте за один день остановили 30 автомобилей за тонировку
Сегодня, 21:36
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EvaRaskol

На Невском проспекте за один день остановили 30 автомобилей за тонировку

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Семь водителей сразу признали свою ошибку.

На Невском проспекте 1 сентября мотогруппа УГИБДД и ОБ ДПС №1 ГИБДД выявляла нарушения у мотоциклистов и водителей автомобилей. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

Отмечается, что за время рейда было остановлено 30 автомобилей с нарушением светопропускаемости передних стекол. Семь водителей растонировали свои транспортные средства сразу на месте, а 23 нарушителя получили требования об устранении.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге легковушка врезалась в такси и сбила двух пешеходов.

Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"

Теги: невский проспект, рейд, тонировка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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