Трамваи временно прекратили движение по Херсонской улице из-за аварийных работ

Изменить маршрут пришлось трамваям №7 и №24.

С полудня среды, 11 марта, трамваи №7 и №24 прекращают движение у дома №39 по Херсонской улице из-за аварийных работ на водопроводных сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Сколько времени займут работы, пока неясно. До их окончания трамваи будут следовать по измененному маршруту: №7 поедет от конечной остановки "Проспект Солидарности" по обычному пути до конечной "Невский завод", а №24 отправится до "Невского завода" от конечной станции "Рыбацкое".

Ранее стало известно, что трамвайную линию от Купчино до Славянки назовут "Славянка".

Фото: Piter.TV