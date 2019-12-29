Трамвайную линию от Купчино до Славянки назовут "Славянка"

"Птичьи" имена для трамвая решили не брать.

Стало известно, какое название дали трамваю, который вскоре запустят от Купчино до района "Славянка". 28 февраля, в "Невской ратуше" объявили, что трамвайную линию назовут так же, как и район.

Название "Славянка" для будущего трамвая предложила чета петербуржцев Александр и Юлия Власовы. Гендиректор инвестирующей в строительство линии ООО "БалтНедвижСервис" Дмитрий Панкратов рассказал, что чаще всего горожане предлагали "птичьи" имена для трамвая вроде Щегла, Стрижа, Сокола, Орленка. Всего петербуржцы предложили почти 500 названий.

Отмечается, что трамвай поможет жителям густонаселенных районов комфортно доезжать до метро. В 2023 году откроют первый участок до Шушар, где построят депо, годом позже появится участок до Славянки. В августе 2021 года начнется строительство первого этапа.

Фото: Piter.TV