Трамваи временно перестанут ходить на участке улицы Ярослава Гашека с 28 апреля

Так, с 05:00 28 апреля до 05:00 18 мая буду действовать ограничения.

Трамваи перестанут курсировать на улице Ярослава Гашека из-за работ по ремонту трамвайных путей. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс" 26 апреля.

Так, с 05:00 28 апреля до 05:00 18 мая буду действовать ограничения. Движение прекратится по улице Ярослава Гашека от Купчинской улицы до станции метро "Купчино". Трамвай № 25 проследует от конечной станции "Малая Балканская улица" по Бухарестской улице, улице Ярослава Гашека, Купчинской улице, улице Димитрова, далее по действующей трассе до конечной станции "улица Марата".

Трамвай № 43 - от конечной станции "Трамвайный парк № 1" по Московскому проспекту, Благодатной улице, улице Салова, Бухарестской улице, улице Димитрова, Купчинской улице, улице Ярослава Гашека, Бухарестской улице до конечной станции "Малая Балканская улица". Трамвай № 45 - от конечной станции "Малая Балканская улица" по Бухарестской улице, улице Салова и по действующей трассе до конечной станции "Проспект Юрия Гагарина". Трамвай № 62 - будет закрыто движение в указанный период времени.

Ранее мы писали, что на проспекте Обуховской Обороны могут временно отменить трамвайные остановки. C 25 апреля по 2 мая остановка трамвая "Дом культуры "Невский" на проспекте Обуховской Обороны по направлению от моста Александра Невского переносится на 30 метров назад.

Фото: Piter.tv

