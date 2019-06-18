На проспекте Обуховской Обороны могут временно отменить трамвайные остановки

C 25 апреля lj 2 мая остановка трамвая "Дом культуры "Невский" на проспекте Обуховской Обороны по направлению от моста Александра Невского переносится на 30 метров назад.

В понедельник, 25 апреля, стартуют дорожные работы в Петербурге стартуют дорожные ремонты, в связи с чем многие остановки общественного транспорта трамваи и троллейбусы будут игнорировать. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Известно, что с 05:00 25 апреля до 05:00 2 мая остановка трамвая "Дом культуры "Невский" на проспекте Обуховской Обороны по направлению от моста Александра Невского переносится на 30 метров назад. А с 05:00 2 мая до 05:00 13 мая остановка трамвая "Дом культуры "Невский" на проспекте Обуховской Обороны по направлению от Володарского моста вовсе отменяется.

Ранее на Piter.tv: c 25 апреля на восьми трассах в Ленобласти начнутся ремонтные работы.

Фото: Piter.tv