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На проспекте Обуховской Обороны могут временно отменить трамвайные остановки
Сегодня, 20:10
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На проспекте Обуховской Обороны могут временно отменить трамвайные остановки

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C 25 апреля lj 2 мая остановка трамвая "Дом культуры "Невский" на проспекте Обуховской Обороны по направлению от моста Александра Невского переносится на 30 метров назад.

В понедельник, 25 апреля, стартуют дорожные работы в Петербурге стартуют дорожные ремонты, в связи с чем многие остановки общественного транспорта трамваи  и троллейбусы будут игнорировать. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс". 

Известно, что с 05:00 25 апреля до 05:00 2 мая остановка трамвая "Дом культуры "Невский" на проспекте Обуховской Обороны по направлению от моста Александра Невского переносится на 30 метров назад. А с 05:00 2 мая до 05:00 13 мая остановка трамвая "Дом культуры "Невский" на проспекте Обуховской Обороны по направлению от Володарского моста  вовсе отменяется.

Ранее на Piter.tv: c 25 апреля на восьми трассах в Ленобласти начнутся ремонтные работы.

Фото: Piter.tv

Теги: общественный транспорт, отменят остановки трамвая, проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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