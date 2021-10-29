С 25 апреля на восьми трассах в Ленобласти начнутся ремонтные работы

Снизить скорость придется на трассах "Скандинавия", А-181 "Выборг-Светлогорск", "Магистральная" и "Сортавала".

В понедельник, 25 апреля, дорожные работы стартуют сразу на восьми трассах в Ленобласти. Специалисты займутся ремонтом асфальта, заменят пешеходные ограждения и установят дорожные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с чем будет снижен скоростной режим на трассах "Кола", М-10 "Россия", "Санкт-Петербургское южное — полукольцо", "Вологда – Тихвин", "Скандинавия", А-181 "Выборг-Светлогорск", "Магистральная" и "Сортавала". Водителей попросили обращать внимание на временные знаки и дорожную разметку.

Ранее на Piter.tv: на Литейном проспекте хулиган ползал на коленях по проезжей части и запугивал водителей.

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