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На Литейном проспекте хулиган ползал на коленях по проезжей части и запугивал водителей

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Кроме того, мимо горожанина проехали сотрудники ДПС. Останавливать нарушителя дорожного порядка они не стали.

Сегодня, 24 апреля, на Литейном проспекте по проезжей части мужчина ползал на коленях. "Странного персонажа" заметили жители Петербурга. О случившемся они написали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По словам свидетелей, хулиган угрожал прохожим, используя подручные средства и руки. Кроме того, мимо горожанина проехали сотрудники ДПС. Останавливать нарушителя дорожного порядка они не стали. Комментаторов огорчило отношение дорожной полиции к ситуации.

Ранее на Piter.tv: на улице Димитрова женщина загорелась от свечи и попала в больницу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Антон Кубышкин

Теги: литейный проспект, ползал на коленях, полиция, равнодушные полицейские, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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