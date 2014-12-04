На Литейном проспекте хулиган ползал на коленях по проезжей части и запугивал водителей

Сегодня, 24 апреля, на Литейном проспекте по проезжей части мужчина ползал на коленях. "Странного персонажа" заметили жители Петербурга. О случившемся они написали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам свидетелей, хулиган угрожал прохожим, используя подручные средства и руки. Кроме того, мимо горожанина проехали сотрудники ДПС. Останавливать нарушителя дорожного порядка они не стали. Комментаторов огорчило отношение дорожной полиции к ситуации.
Ранее на Piter.tv: на улице Димитрова женщина загорелась от свечи и попала в больницу.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Антон Кубышкин
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