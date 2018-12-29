По Среднеохтинскому проспекту возобновили маршрут 7 трамвая после ремонта путей

"Горэлектротранс" рассказал о завершении ремонта на путях.

В Петербурге возобновляется движение трамваев по Среднеохтинскому проспекту. К утру 14 января работы по строительству съездов будут завершены. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс". Добавим, что дорожные рабочие реконструировали участок от Красногвардейской площади до Большой Пороховской улицы.

Теперь трамваи, следующие по направлению под номером семь будут ходить по привычному для местных жителей графику. Общественный транспорт пойдет от проспекта Солидарности до конечной точки - станции метро "Новочеркасской". Стоит добавить, что маршрут 30 временно закрыт.

Напомним, что на Шуваловском забил "гейзер".

Фото: Piter.tv



