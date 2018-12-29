Видео: на Шуваловском забил "гейзер"

Аварийная служба уже осведомлена о проблеме.

В Приморском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Местные жители рассказали, что на Шуваловском проспекте забил гигантский гейзер из трубопровода. Инцидент произошел днем 14 января на участке между Планерной улицей и Авиаконструкторов.

Очевидцы отмечают, что с некоторых ракурсов происшествие напоминает пожар из-за сильных выбросов на улицу, а пар многие воспринимают как задымление. На данный момент на место вызваны экстренные службы, которые займутся ликвидацией проблемы.

Напомним, что председатель ЖСК на Черкасова три года получал зарплату за "мертвую душу".

Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб, Piter.tv

Фото: Piter.tv