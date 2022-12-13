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Трамваи поменяли маршруты из-за повреждения контактной сети на Дальневосточном проспекте
Сегодня, 17:37
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Трамваи поменяли маршруты из-за повреждения контактной сети на Дальневосточном проспекте

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С привычного пути свернули трамваи № 7, 23, 27 и 39.

Сегодня, 25 марта, повредилась контактная сеть на Дальневосточном проспекте. Общественный транспорт пустили в объезд. Об этом сообщили в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок". 

С привычного пути свернули трамваи № 7, 23, 27 и 39. Они временно будут курсировать по новым маршрутам.

Поломку обнаружили около 14:30. Спустя чуть больше восьми минут специалисты все починили.

Ранее на Piter.tv: на Балтийском бульваре утонули несколько машин.

Фото: Piter.tv

Теги: трамваи поменяли маршруты, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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