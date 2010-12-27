Петербургские "Лев" и "Львенок" отправляются в Берлин‍

Трамваи, изготовленные на Невском заводе электрического транспорта Северной столицы, отправляются на выставку в Германию.

Два трамвая, изготовленные на Невском заводе электического транспорта Санкт-Петербурга, в понедельник, 3 сентября, отправляются на выставку "Иннотранс-2018" в Берлин. Об этом сообщает Комитет по промышленной политике и инновациям Петербурга.

Символично, что на престижный международный форум первые трамваи российского производства отправляются именно 3 сентября. В этот день (по новому стилю) 138 лет назад в Петербурге русский инженер Пироцкий представил публике свой вагон, "движимый электрическою силою". Комитет по промышленной политике и инновациям Петербурга

Сама выставка откроется в Германии 18 сентября, а в Петербурге уже в 9 утра началась погрузка рельсового транспорта. Это очень сложная и кропотливая операция, так как один вагон весит около 20 тонн.

Ранее Смольный купил подержанный трамвай.

Фото: РетроПитер - Музей транспорта для Вас/ ВК