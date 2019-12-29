Александр Ситов стал замглавы петербургского комитета по промышленной политике

До перехода в Смольный Ситов работал в сфере транспорта и морских грузоперевозок.

У петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле появился зампредседателя, сообщила 26 февраля "Фонтанка" со ссылкой на ведомство. Пост занял Александр Ситов.

Месяц назад из комитет ушел его глава Юрий Калабин, остальные замглавы Вадим Храбров, Сергей Муравьев, Алексей Яковлев и Михаил Ткачев остались на местах.

Ситов будет курировать развитие инфраструктуры, инвестиционных проектов и промышленных территорий. Также в его ведении будут Дирекция по сопровождению промышленных проектов, Центр контроля качества товаров, работ и услуг, а также Центр развития и поддержки предпринимательства.

До перехода в Смольный Александр Ситов работал в сфере транспорта и морских грузоперевозок.

Ранее мы писали, что главой комитета по физической культуре и спорту стал Антон Шантырь.

Фото: Piter.TV