Председатель КППИТ Юрий Калабин уходит в отставку

Он возглавлял комитет с августа прошлного года.

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин уходит в отставку. Об этом он сам заявил 78.ru.

Юрий Калабин возглавил комитет в августе прошлого года. По словам самого Калабина, его переводят в Москву. В свою должность в столице он уже вступит с завтрашнего дня.

Юрий Калабин переходит на должность помощника вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Его место в Петербурге временно займёт заместитель Алексей Яковлев..

Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора".

Фото: gov.spb.ru