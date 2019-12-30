Председатель КППИТ Юрий Калабин уходит в отставку

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин уходит в отставку. Об этом он сам заявил 78.ru.
Юрий Калабин возглавил комитет в августе прошлого года. По словам самого Калабина, его переводят в Москву. В свою должность в столице он уже вступит с завтрашнего дня.
Юрий Калабин переходит на должность помощника вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Его место в Петербурге временно займёт заместитель Алексей Яковлев..
Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора".
Фото: gov.spb.ru
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