Малому бизнесу предложили выбрать места для ярмарок в Петербурге

Предложения ждут в петербургском комитете по промышленной политике и инновациям.

Места для организации ярмарок должны выбирать сами предприниматели. Предложения от представителей среднего и малого бизнеса ждут в петербургском комитете по промышленной политике и инновациям. Об этом сообщил председатель ведомства Юрий Калабин.

В Санкт-Петербурге в сфере розничной торговли доминирует сетевой формат. В сегменте розничной торговли на сети приходится около 70% оборота, в сегменте торговли пищевыми продуктами — 91%.

В качестве примеров были представлены концепции развития ярмарок в Нижегородской, Ярославской и Вологодской областях. В Петербурге правовое регулирование организации ярмарок оказалось более сложным. Например, нужно оформлять аренду участка под тогрговлю, запрет на торговлю с машин

Директор Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов отметил, что наиболее успешно формат ярмарки развивается там, где у предпринимателей есть возможность самим выбирать площадку под ярмарку.

Ранее КИО предложил проводить ярмарки на городских праздниках.

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