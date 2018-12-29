КИО предложил проводить ярмарки на городских праздниках

В комитете считают, что в Петербурге стоит чаще проводить ярмарки.

Комитет имущественных отношений Петербурга предложил проводить в городе праздничные ярмарки. На данный момент они проходят только по торжественным, памятным датам, общественно-важным событиям, религиозным и государственным праздникам. Соответствующий проект постановления появился на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы.

Ярмарки приурочат к праздничным датам города на Неве, например, Дню города, "Алым парусам" и другим. Согласно пояснительной записке, организовывать мероприятия будут городские исполнительные органы власти и государственные учреждения Петербурга.

Нестационарные торговые объекты предлагают устанавливать на участках государственной собственности. Разрешение на это будет выдавать комитет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Комитет имущественных отношений Петербурга может вернуть старое название.

Фото: ВК/ XIII Санкт-Петербургская Рождественская Ярмарка