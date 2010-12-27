Комитет имущественных отношений Петербурга может вернуть старое название

В случае одобрения проект вступит в силу с начала нового года.

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) может стать комитетом по управлению государственным имуществом (КУГИ). Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте администрации Петербурга. С 1991 год по 2015 год ведомство носило именно такое название.

На данный момент проект постановления городского правительства проходит антикоррупционную экспертизу и согласование в исполнительных органах. Есть изменение одобрят, комитет вернет свое старое название с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке говорится о том, наименование ведомства должно соответствовать его деятельности. Власти Петербурга считают, что КИО не полностью раскрывать сущность задач и полномочий комитета, в то время как "управление государственным имуществом" подходит намного больше.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга.

Фото: Piter.TV