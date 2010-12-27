Комитет имущественных отношений Петербурга может вернуть старое название

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) может стать комитетом по управлению государственным имуществом (КУГИ). Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте администрации Петербурга. С 1991 год по 2015 год ведомство носило именно такое название.
На данный момент проект постановления городского правительства проходит антикоррупционную экспертизу и согласование в исполнительных органах. Есть изменение одобрят, комитет вернет свое старое название с 1 января 2020 года.
В пояснительной записке говорится о том, наименование ведомства должно соответствовать его деятельности. Власти Петербурга считают, что КИО не полностью раскрывать сущность задач и полномочий комитета, в то время как "управление государственным имуществом" подходит намного больше.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга.
Фото: Piter.TV
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