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Комитет имущественных отношений Петербурга может вернуть старое название
Сегодня, 19:41
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nadezhda_sib

Комитет имущественных отношений Петербурга может вернуть старое название

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В случае одобрения проект вступит в силу с начала нового года.

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) может стать комитетом по управлению государственным имуществом (КУГИ). Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте администрации Петербурга. С 1991 год по 2015 год ведомство носило именно такое название. 

На данный момент проект постановления городского правительства проходит антикоррупционную экспертизу и согласование в исполнительных органах. Есть изменение одобрят, комитет вернет свое старое название с 1 января 2020 года. 

В пояснительной записке говорится о том, наименование ведомства должно соответствовать его деятельности. Власти Петербурга считают, что КИО не полностью раскрывать сущность задач и полномочий комитета, в то время как "управление государственным имуществом" подходит намного больше. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: кио, куги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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