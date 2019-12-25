Юрию Калабину изберут меру пресечения.

Главу УФНС по Пензенской области задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета. По информации от специалистов, ведется расследование из-за непроведения налоговой проверки с одной из коммерческих компаний при имеющихся сведениях о наличии задолженности в 40 млн рублей и порядка 20 млн рублей в качестве пени.

Задержан руководитель УФНС России по Пензенской области, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела. Расследование уголовного дела продолжается. пресс-служба СК РФ по региону

На официальном сайте управления ФНС Пензенской области говорится о том, что 48-летний Юрий Калабин возглавляет ведомство с 14 февраля 2013 года. Ранее он трудился в должности начальника налоговой службы по Ртищевскому району Саратовской области. Эту должность он занимал с 2001 года. Мужчина является государственным советником России второго класса.

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Фото: Piter.tv