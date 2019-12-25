Россияне стали чаще отчитываться о доходах с криптовалют

Эксперты считают, что перспектива использовать "крипту" как полноценное платежное средство постепенно тает.

В течение нескольких месяцев в России отмечается тенденция декларирования доходов от операций с криптовалютой для уплаты НДФЛ. Это заметили консалтинговые юридические компании KPMG, PwC, FTL Advisers и Borenius. Об этом сообщает газета "Известия".

По заявлению управляющего партнера юридической фирмы Borenius Андрея Гусева, регулирование цифровой валюты со временем будет только ужесточаться. В России замечена тенденция жителей узаконивать свои виртуальные активы, так как перспектива использовать криптовалюту как платежное средство постепенно тает.

Мы наблюдаем, что российские резиденты начали добровольно отражать доходы от операций с цифровыми активами (преимущественно с криптовалютой) в налоговых декларациях. Мария Кукла, партнер FTL Advisers для "Известий"

По словам экспертов, банки и брокерские компании фиксируют в истории клиентов безналичные операции с обычными деньгами, а операции с криптовалютой оставляют на этом свой след. Также все это фиксирует и налоговая служба. Специалисты считают, что россиянам просто стало выгодно добровольно задекларировать цифровую валюту, пока о ней не узнали в ФНС.

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