К 2024 году в Петербурге заменят большинство трамваев и троллейбусов

В Петербурге сейчас курсируют 522 трамвая.

В Петербурге до 2024 года городские власти заменять большинство трамваев и троллейбусов. Об этом сообщили в рамках круглого стола, который был посвящен реформированию транспортной отрасли в Северной столице.

Сообщается, что к 2024 году планируется обновить 339 трамваев из 522, которые сейчас курсируют по городу. Из 510 троллейбусов обновить хотят 386.

В Петербурге также будут проводиться работы по замене трамвайных путей.

Ранее Piter.TV сообщал, что музей стрит-арта в Петербурге закрылся для посетителей на неопределенный срок.

Фото: Piter.TV