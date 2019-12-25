К 2024 году в Петербурге заменят большинство трамваев и троллейбусов

В Петербурге до 2024 года городские власти заменять большинство трамваев и троллейбусов. Об этом сообщили в рамках круглого стола, который был посвящен реформированию транспортной отрасли в Северной столице.
Сообщается, что к 2024 году планируется обновить 339 трамваев из 522, которые сейчас курсируют по городу. Из 510 троллейбусов обновить хотят 386.
В Петербурге также будут проводиться работы по замене трамвайных путей.
Ранее Piter.TV сообщал, что музей стрит-арта в Петербурге закрылся для посетителей на неопределенный срок.
Фото: Piter.TV
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